Кинопремия "Золота Дзиґа" ввела новую номинацию

Из-за карантинных ограничений, согласно которым, кинотеатральный прокат некоторых фильмов был ограниченным, или перенесенным, было принято решение продлить требования относительно периода демонстрации фильмов, а именно теперь подаваться на конкурс кинопремии могут фильмы, премьеры или прокат которых состоялся в период с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года.





Прием заявок для участия в кинопремии стартует 10 декабря 2020 и продлится до 28 февраля 2021 г. К участию допускаются украинские фильмы, которые отвечают следующим требованиям:





- полнометражные игровые и анимационные фильмы, которые были в украинском кинопрокате хотя бы неделю в период с 01 января 2020 до 28 февраля 2021 г.;

- полнометражные документальные, короткометражные игровые, короткометражные анимационные фильмы, которые были в украинском прокате хотя бы неделю или участвовали в конкурсе кинофестиваля с историей ежегодной деятельности не менее 5 лет и наличием профессионального жюри в период с 01 января 2020 до 28 февраля 2021 г.

- все реплики на иностранном языке должны быть субтитрированы, озвучены или дублированы на украинском языке.





Теперь в рамках кинопремии "Золота Дзига" также будет вручаться награда "Лучший оригинальный сериал". На награду могут претендовать оригинальные игровые сериалы, премьера которых состоялась на общенациональном телеканале или вебплатформе в период с 01 января 2020 до 28 февраля 2021, и без привлечения специалистов из страны-агрессора.





Так, определение победителей для награждения кинопремией будет происходить в следующих номинациях:





Лучший фильм (награждается продюсер и режиссер фильма)

Лучшая режиссерская работа (им. Ю. Ильенко)

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший сценарий

Лучшая музыка

Лучший документальный фильм

Лучший короткометражный игровой фильм (им. Ю. А. Минзянова)

Лучший оригинальный сериал

Лучший полнометражный анимационный фильм

Лучший короткометражный анимационный фильм

Лучший дизайн костюмов

Лучшая песня

Лучший грим

Лучший звук

Лучший монтаж

Лучшие визуальные эффекты

Премия зрительских симпатий

Открытие года

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа



