Выход фильма о Джеймсе Бонде могут снова отложить

Спонсоры проекта опасаются потерять свои инвестиции, так как основную аудиторию эпизодов "бондианы" составляют то без эмоций. Происходит много более важных событий. У меня есть друзья, которые теряют бизнес, например, рестораны и другие представители старших поколений, а именно они менее всего склонны возвращаться в кинотеатры.





Ранее режиссер Кэри Фукунага говорил в одном из интервью, что не исключает очередного переноса. "Я думаю, что есть шанс еще одной задержки. Сейчас я смотрю на эзья, которые потеряли членов семьи. Фильм выйдет тогда, когда это будет правильно, и он будет существовать в реальностях этого нового мира, в котором никто на самом деле не может определить, что означает успех или неудача", - отмечал он.





Напомним, что релиз "Не время умирать" несколько раз переносился. Его планировалось представить зрителям в апреле 2020 года, затем осенью. На момент публикации данной заметки лента была заявлена в прокат на апрель 2021 года. В юбилейном эпизоде последний раз в своей карьере роль агента 007 сыграл Дэниел Крэйг.



