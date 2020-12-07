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7 декабря 20, 12:25
Сценарист "Черного зеркала" создаст фильм про 2020 год
сценарист Чарли Брукер
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Известный сценарист Чарли Брукер создаст для Netflix фильм о событиях 2020 года. Сейчас он работает над несколькими новыми проектами.
Одну из ролей в киноленте исполнит Хью Грант. Его герой – историк, которого автор картины якобы расспрашивает о том, что произошло в этом году, пишет Vulture.

Так, Брукер пытается отойти от пессимистических сюжетов, добавив больше юмора.

"Я не уверен, что люди сейчас способны вынести истории о крахе общества", – объяснил сценарист.

Напомним, Чарли Брукер известен как создатель сериала "Черное зеркало", в котором показано влияние информационных технологий на человеческие отношения. Серии киноленты называются Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too"/"Рейчел, Джек и Эшли тоже" и "Striking Vipers"/"Поразительные гадюки".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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