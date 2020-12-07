Сценарист "Черного зеркала" создаст фильм про 2020 год

Одну из ролей в киноленте исполнит Хью Грант. Его герой – историк, которого автор картины якобы расспрашивает о том, что произошло в этом году, пишет Vulture.





Так, Брукер пытается отойти от пессимистических сюжетов, добавив больше юмора.





"Я не уверен, что люди сейчас способны вынести истории о крахе общества", – объяснил сценарист.





Напомним, Чарли Брукер известен как создатель сериала "Черное зеркало", в котором показано влияние информационных технологий на человеческие отношения. Серии киноленты называются Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too"/"Рейчел, Джек и Эшли тоже" и "Striking Vipers"/"Поразительные гадюки".



