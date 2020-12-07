Мадс Миккельсен о своей роли в "Фантастических зверях 3"

В интервью для Entertainment Weekly 55-летний мужчина впервые рассказал, как отнесся к ситуации с увольнением Деппа.





В разговоре с журналистом Мадс объяснил, что они с Warner Bros. решают вопрос о том, как можно гармонично вписать его в фильм, учитывая, что он будет играть не нового персонажа, а героя, которого изображал Джонни.





Это сложно. Мы все еще работаем над этим. Должен быть мостик между тем, что делал Джонни и тем, что буду делать я. В то же время, я должен показать что-то свое. Мы должны найти несколько ссылок на предыдущую версию персонажа, чтобы это не отделялось от того, чего он так искусно достиг. – поделился Миккельсен.





Актер добавил, что ему очень интересно появиться во вселенной "Гарри Поттера", хотя и при таких довольно неприятных обстоятельствах. Он пожелал Деппу как можно скорее закрыть все личные вопросы и вернуться к работе.



