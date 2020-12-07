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7 декабря 20, 12:30
Мадс Миккельсен о своей роли в "Фантастических зверях 3"
Мадс Миккельсен
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Мадс Миккельсен - безусловно талантливый актер, который точно не испортит фильм "Фантастические звери 3", но поклонники Джонни Деппа со скепсисом относятся к тому факту, что звезда сериала "Ганнибал" заменит их кумира.
В интервью для Entertainment Weekly 55-летний мужчина впервые рассказал, как отнесся к ситуации с увольнением Деппа.

В разговоре с журналистом Мадс объяснил, что они с Warner Bros. решают вопрос о том, как можно гармонично вписать его в фильм, учитывая, что он будет играть не нового персонажа, а героя, которого изображал Джонни.

Это сложно. Мы все еще работаем над этим. Должен быть мостик между тем, что делал Джонни и тем, что буду делать я. В то же время, я должен показать что-то свое. Мы должны найти несколько ссылок на предыдущую версию персонажа, чтобы это не отделялось от того, чего он так искусно достиг. – поделился Миккельсен.

Актер добавил, что ему очень интересно появиться во вселенной "Гарри Поттера", хотя и при таких довольно неприятных обстоятельствах. Он пожелал Деппу как можно скорее закрыть все личные вопросы и вернуться к работе.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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