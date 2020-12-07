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7 декабря 20, 12:34
В сети появился трейлер фильма "Мы можем быть героями"
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Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер фантастического фильма "Мы можем быть героями" (We Can Be Heroes) от американского кинорежиссера Роберта Родригеса, работавший над созданием таких известных картин, как "Дети шпионов", "Алита: Боевой ангел" и "Приключения Шаркбоя и Лавы".
По сюжету, когда инопланетные захватчики похищают супергероев Земли, их детей прячут в убежище правительства. Но умная девушка Мисси Морено  не остановится ни перед чем, чтобы спасти своего отца-супергероя Маркуса Морено (Педро Паскаль). Мисси объединяется с остальными супердетями, чтобы сбежать от их таинственной государственной няни, госпожи Гранады (Приянка Чопра). Если они собираются спасти своих родителей, им придется работать вместе, используя свои индивидуальные способности - от гибкости до контроля времени и предсказания будущего - и сформировать команду из неземного мира.

В главных ролях сыграли Педро Паскаль, Кристиан Слэйтер, Приянка Чопра, Бойд Холбрук, Джей Джей Дашнау, Тэйлор Дули и др.

Премьера фильма запланирована на 1 января 2021 года на онлайн-платформе Netflix.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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