В сети появился трейлер фильма "Мы можем быть героями"

Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер фантастического фильма "Мы можем быть героями" (We Can Be Heroes) от американского кинорежиссера Роберта Родригеса, работавший над созданием таких известных картин, как "Дети шпионов", "Алита: Боевой ангел" и "Приключения Шаркбоя и Лавы".