В сети появился трейлер фильма "Мы можем быть героями"

По сюжету, когда инопланетные захватчики похищают супергероев Земли, их детей прячут в убежище правительства. Но умная девушка Мисси Морено не остановится ни перед чем, чтобы спасти своего отца-супергероя Маркуса Морено (Педро Паскаль). Мисси объединяется с остальными супердетями, чтобы сбежать от их таинственной государственной няни, госпожи Гранады (Приянка Чопра). Если они собираются спасти своих родителей, им придется работать вместе, используя свои индивидуальные способности - от гибкости до контроля времени и предсказания будущего - и сформировать команду из неземного мира.





В главных ролях сыграли Педро Паскаль, Кристиан Слэйтер, Приянка Чопра, Бойд Холбрук, Джей Джей Дашнау, Тэйлор Дули и др.





Премьера фильма запланирована на 1 января 2021 года на онлайн-платформе Netflix.



