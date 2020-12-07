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7 декабря 20, 12:34
В сети появился трейлер фильма "Мы можем быть героями"
Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер фантастического фильма "Мы можем быть героями" (We Can Be Heroes) от американского кинорежиссера Роберта Родригеса, работавший над созданием таких известных картин, как "Дети шпионов", "Алита: Боевой ангел" и "Приключения Шаркбоя и Лавы".
По сюжету, когда инопланетные захватчики похищают супергероев Земли, их детей прячут в убежище правительства. Но умная девушка Мисси Морено не остановится ни перед чем, чтобы спасти своего отца-супергероя Маркуса Морено (Педро Паскаль). Мисси объединяется с остальными супердетями, чтобы сбежать от их таинственной государственной няни, госпожи Гранады (Приянка Чопра). Если они собираются спасти своих родителей, им придется работать вместе, используя свои индивидуальные способности - от гибкости до контроля времени и предсказания будущего - и сформировать команду из неземного мира.
В главных ролях сыграли Педро Паскаль, Кристиан Слэйтер, Приянка Чопра, Бойд Холбрук, Джей Джей Дашнау, Тэйлор Дули и др.
Премьера фильма запланирована на 1 января 2021 года на онлайн-платформе Netflix.
Источник: https://telegraf.com.ua/