Основанная на популярной игре Capcom картина вернется на экраны только после того, как будет сделана цензурированная версия.





Так, во время одного из диалогов герой рэпера MC Jin произносит фразу: "Look at my knees. What kind of knees are these? Chinese". ("Посмотри на мои колени. Что за колени? Колени китайца"). Эта насмешка была признана зрителями и пользователями соцсетей оскорбительной. В частности, из-за созвучной присказки "Chinese, Japanese, dirty knees — look at these" ("Китайцы, японцы, с грязными коленками, вы только на это посмотрите"). Это не только оскорбление, но и сравнение японцев с китайцами, чего последние очень не любят.





Немецкая компания Constantin Films уже выступила с извинениями по этому поводу.





"У нас не было никаких намерений дискриминировать, оскорбить или каким-то образом задеть людей китайского происхождения. Constantin Films прислушалась к настороженности зрителей в Китае и вырезала реплику, которая привела к этому неумышленному недоразумению", — заявили продюсеры.





Напомним, режиссером картины стал Пол У. С. Андерсон, муж Йовович, снявший несколько фильмов франшизы "Обитель зла".





По сюжету новой ленты элитный отряд солдат во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) попадает в параллельный мир, где сталкивается с фантастическими монстрами. Чтобы выжить, они объединяются с неким Охотником (Тони Джаа), который умеет убивать чудовищ. Ранее вышел украинский трейлер фильма "Охотник на монстров".