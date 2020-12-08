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Кино
Новости кино
8 декабря 20, 13:42
Первые отзывы на «Чудо-женщину: 1984» и новый тизер фильма
Чудо-женщина: 1984
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Некоторые критики уже успели посмотреть вторую «Чудо-женщину», премьера которой в Америке состоится 25 декабря одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.
Сиквел хвалят практически все — критики пишут, что как раз такого духоподъемного фильма с мощным гуманистическим посылом и не хватало в ужасном 2020 году. Вот лишь несколько коротких отзывов:

«Обожаю это кино» (Терри Шварц, IGN Movies)
«"Чудо-женщина: 1984", простите за определение, чудесна» (Хоай-Тран Буй, Slashfilm)
«Это было ПОТРЯСАЮЩЕ» (Марк Хьюз, Forbes)
«Фантастическая "Чудо-женщина: 1984"... Зажгла как следует» (Эрик Айзенберг, Cinema Blend)
«Мне понравился первый фильм, но "Чудо-женщину: 1984" я полюбила еще больше. Она стоила ожидания. Сочетание потрясающего видеоряда и ярких эмоций» (Меган Дэймор, CBR)

«Чудо-женщина: 1984» выходит в США 25 декабря в кинотеатрах (тех, которые не закрыты из-за пандемии коронавируса) и на стриминговом сервисе HBO Max.

Тем временем студия Warner Bros. выложила в интернет новый тизер сиквела:


Источник: https://www.kinomania.ru/
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