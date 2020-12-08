Первые отзывы на «Чудо-женщину: 1984» и новый тизер фильма

Сиквел хвалят практически все — критики пишут, что как раз такого духоподъемного фильма с мощным гуманистическим посылом и не хватало в ужасном 2020 году. Вот лишь несколько коротких отзывов:





«Обожаю это кино» (Терри Шварц, IGN Movies)

«"Чудо-женщина: 1984", простите за определение, чудесна» (Хоай-Тран Буй, Slashfilm)

«Это было ПОТРЯСАЮЩЕ» (Марк Хьюз, Forbes)

«Фантастическая "Чудо-женщина: 1984"... Зажгла как следует» (Эрик Айзенберг, Cinema Blend)

«Мне понравился первый фильм, но "Чудо-женщину: 1984" я полюбила еще больше. Она стоила ожидания. Сочетание потрясающего видеоряда и ярких эмоций» (Меган Дэймор, CBR)





«Чудо-женщина: 1984» выходит в США 25 декабря в кинотеатрах (тех, которые не закрыты из-за пандемии коронавируса) и на стриминговом сервисе HBO Max.





Тем временем студия Warner Bros. выложила в интернет новый тизер сиквела:





