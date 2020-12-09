Доктор Осьминог вернется в "Человеке-пауке 3"

Более того, как утверждает издание Variety, роль эту вновь исполнит Альфред Молина, сыгравший персонажа в другой экранизации комиксов Marvel, создателем которой являлся Сэм Рейми.





Отметим, что ранее было объявлено об участии в проекте Джейми Фокса, сыгравшего Электро в следующем поколении фильмов о Человеке-пауке. Киностудии Marvel и Sony по традиции не комментируют процесс кастинга и детали сюжета будущего проекта.





Напомним, что "Человек-паук 2" был представлен зрителям в 2004 году. При производственном бюджете в 200 миллионов долларов он заработал в прокате коло 800 миллионов. Был номинирован на три премии "Оскар" и получил одну из них за спецэффекты.





Что касается третьей части новой трилогии то пока она заявлена в прокат на декабрь 2021 года. Изначально ее планировалось выпустить летом, но студия Sony Pictures приняла решение изменить прокатный график из-за невозможности закончить все работы в срок в связи с ограничениями, введенными во время пандемии коронавируса.





Также было объявлено об изменении даты релиза анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные 2". Вместо 8 апреля 2022 года он выйдет в прокат 7 октября того же года.



