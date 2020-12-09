Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.95
USD
28.04
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
9 декабря 20, 13:21
Доктор Осьминог вернется в "Человеке-пауке 3"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В фильме "Человек-паук 3" вернется один из самых популярных злодеев киновселенной - Доктор Осьминог.
Более того, как утверждает издание Variety, роль эту вновь исполнит Альфред Молина, сыгравший персонажа в другой экранизации комиксов Marvel, создателем которой являлся Сэм Рейми.

Отметим, что ранее было объявлено об участии в проекте Джейми Фокса, сыгравшего Электро в следующем поколении фильмов о Человеке-пауке. Киностудии Marvel и Sony по традиции не комментируют процесс кастинга и детали сюжета будущего проекта.

Напомним, что "Человек-паук 2" был представлен зрителям в 2004 году. При производственном бюджете в 200 миллионов долларов он заработал в прокате коло 800 миллионов. Был номинирован на три премии "Оскар" и получил одну из них за спецэффекты.

Что касается третьей части новой трилогии то пока она заявлена в прокат на декабрь 2021 года. Изначально ее планировалось выпустить летом, но студия Sony Pictures приняла решение изменить прокатный график из-за невозможности закончить все работы в срок в связи с ограничениями, введенными во время пандемии коронавируса.

Также было объявлено об изменении даты релиза анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные 2". Вместо 8 апреля 2022 года он выйдет в прокат 7 октября того же года.

Источник: https://www.kinonews.ru/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинский сериал обогнал "Ведьмака" и "Ход королевы"
noimageСтартовали съемки "Скоростного поезда" с Брэдом Питтом
noimageЧедвик Боузман получил посмертную награду
Лента новостей