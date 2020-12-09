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9 декабря 20, 13:24
Чедвик Боузман получил посмертную награду
Чедвик Боузман
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7 декабря состоялось вручение наград премии MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time, где во время церемонии посмертно наградили Чедвика Боузмана, звезду "Чёрной пантеры".
Памятную речь произнесли коллеги актёра по Marvel Роберт Дауни-мл. и Дон Чидл.

В ролике, показанном на церемонии, актёры назвали Чедвика героем на века.

"В первую секунду, как ты видишь его на экране или имеешь возможность встретиться лично, его энергия и сила неоспоримы. В Чедвике Боузмане было нечто особенное и уникальное", — отметил Роберт Дауни-мл.

"Он был самым настоящим героем именно тогда, когда просто был Чедом. Тогда он становился ещё величественнее, чем на экране. Мы оба рады быть частью этой премии и наградить его. Величайший герой всех времён и на века", — заключил Чидл.

Церемония прошла в виртуальном формате.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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