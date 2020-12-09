Чедвик Боузман получил посмертную награду

Памятную речь произнесли коллеги актёра по Marvel Роберт Дауни-мл. и Дон Чидл.





В ролике, показанном на церемонии, актёры назвали Чедвика героем на века.





"В первую секунду, как ты видишь его на экране или имеешь возможность встретиться лично, его энергия и сила неоспоримы. В Чедвике Боузмане было нечто особенное и уникальное", — отметил Роберт Дауни-мл.





"Он был самым настоящим героем именно тогда, когда просто был Чедом. Тогда он становился ещё величественнее, чем на экране. Мы оба рады быть частью этой премии и наградить его. Величайший герой всех времён и на века", — заключил Чидл.





Церемония прошла в виртуальном формате.



