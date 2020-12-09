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Кино
Новости кино
9 декабря 20, 13:30
Украинский сериал обогнал "Ведьмака" и "Ход королевы"
Спіймати Кайдаша
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8 декабря украинские представители компании Google подвели итоги уходящего 2020 года.
На пресс-конференции по этому поводу были рассекречены и проанализированы поисковые запросы украинцев в 2020 году.

В официальном блоге Google Украина появился топ запросов украинских пользователей в различных отраслях. Особое внимание привлекает категории «Кино» и «Сериалы», в которых на лидерских позициях можно увидеть новинки украинского производства.

Итак, топ-10 самых популярных сериалов в Украине в 2020 году:

"Бумажный дом" (2017 – 2020)

"Спіймати Кайдаша" (2020)

"Ведьмак" (2019)

"Игра на выживание" (2020)

"Ход королевы" (2020)

"Постучись в мою дверь" (2020)

"Перевал Дятлова" (2020)

"Ничто не случается дважды" (2018 – 2020)

"Жестокий Стамбул" (2019)

"Содержанки" (2019 – 2020)

Из этого списка можно сделать вывод, что украинский сериал «Спіймати Кайдаша» обошел проект «Ведьмак» и даже нашумевшую новинку от Netflix «Ход королевы» в поисковых запросах.

Также, раздел «Кино» в этом году порадовал. Одна из самых успешных комедий Украины «Сумасшедшая свадьба 2» вошла в пятерку лидеров по запросам, обойдя оскароносных «Паразитов» и «Джентельменов» Гая Ричи.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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