Украинский сериал обогнал "Ведьмака" и "Ход королевы"

На пресс-конференции по этому поводу были рассекречены и проанализированы поисковые запросы украинцев в 2020 году.





В официальном блоге Google Украина появился топ запросов украинских пользователей в различных отраслях. Особое внимание привлекает категории «Кино» и «Сериалы», в которых на лидерских позициях можно увидеть новинки украинского производства.





Итак, топ-10 самых популярных сериалов в Украине в 2020 году:





"Бумажный дом" (2017 – 2020)





"Спіймати Кайдаша" (2020)





"Ведьмак" (2019)





"Игра на выживание" (2020)





"Ход королевы" (2020)





"Постучись в мою дверь" (2020)





"Перевал Дятлова" (2020)





"Ничто не случается дважды" (2018 – 2020)





"Жестокий Стамбул" (2019)





"Содержанки" (2019 – 2020)





Из этого списка можно сделать вывод, что украинский сериал «Спіймати Кайдаша» обошел проект «Ведьмак» и даже нашумевшую новинку от Netflix «Ход королевы» в поисковых запросах.





Также, раздел «Кино» в этом году порадовал. Одна из самых успешных комедий Украины «Сумасшедшая свадьба 2» вошла в пятерку лидеров по запросам, обойдя оскароносных «Паразитов» и «Джентельменов» Гая Ричи.



