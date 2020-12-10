Джереми Айронс присоединился к проекту про убийство Гуччи

В основу сюжета легла книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Фильм расскажет о том, как в 1995 году Маурицио Гуччи, внук известного кутюрье, был застрелен на пороге своего офиса. Оказалось, что убийство заказала экс-супруга убитого Патриция Реджани (ее сыграет Леди Гага), которая была арестована, предстала перед судом и получила восемнадцатилетний тюремный срок.





Напомним, в настоящее время Ридли Скотт заканчивает работу над исторической рыцарской драмой "Последняя дуэль", в которой снялись Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и опять-таки Адам Драйвер. Релиз запланирован на 8 января 2021.



