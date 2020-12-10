Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.94
USD
28.08
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
10 декабря 20, 13:57
Джереми Айронс присоединился к проекту про убийство Гуччи
Джереми Айронс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Британский актер снимется в новом режиссерском проекте Ридли Скотта "Гуччи", в котором также заняты Джаред Лето, Аль Пачино, Адам Драйвер и Леди Гага.
В основу сюжета легла книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Фильм расскажет о том, как в 1995 году Маурицио Гуччи, внук известного кутюрье, был застрелен на пороге своего офиса. Оказалось, что убийство заказала экс-супруга убитого Патриция Реджани (ее сыграет Леди Гага), которая была арестована, предстала перед судом и получила восемнадцатилетний тюремный срок.

Напомним, в настоящее время Ридли Скотт заканчивает работу над исторической рыцарской драмой "Последняя дуэль", в которой снялись Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и опять-таки Адам Драйвер. Релиз запланирован на 8 января 2021.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Дольф Лундгрен снимается в новом боевике
Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа
Ирма Витовская завершила съемки в итальянской комедии
Звезда «Игры престолов» станет Токсичным мстителем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В прокат выходит сразу несколько звездных премьер
noimageФраншиза "Kingsman" получит еще семь фильмов
noimageСамые интересные фильмы 2020 года
Лента новостей