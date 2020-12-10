Самые интересные фильмы 2020 года

Многие новинки, которые должны были выйти в этом году, перенесли на следующий или отложили в долгий ящик. Но все же, подводя итоги этого безумного 2020 года, нельзя сказать, что фильмов в нем не было. Несколько интересных картин в прокат таки вышло, и мы решили вспомнить лучшие из них.





"Тенет"

Это, безусловно, самый важный фильм года. Кристофер Нолан, который снял его, переносил премьеру неоднократно, но все же "Тенет" вышел. Фильмы этого режиссера всегда становятся сенсацией, ведь в них вливаются огромные деньги киностудии. На этот раз режиссер решил вспомнить успех фильма "Начало" и поиграть со временем.





В своем новом научно-фантастическом боевике Нолан показал, как два агента пытаются предотвратить грядущую мировую войну. Для этого они используют инверсию времени - технологию будущего, позволяющую времени идти вспять.





"Довод" - это очень сложный и длинный фильм, который нужно будет пересматривать, чтобы понять хоть что-то. Но оно того стоит!





"Эмма"

Это один из самых красивых фильмов 2020 года, и более того, это совсем не новая история. "Эмма" - очередная экранизация книги одноименной книги Джейн Остин о девушке, которая считала себя очень талантливой свахой. Но все ее планы рушит любовный треугольник.





Красивая и острая на язык Эмма отговаривает свою подругу, скромную девушку Гарриет Смит, выходить замуж за фермера и выбирает для нее нового жениха - мистера Элтона. Однако тот влюбляется в саму Эмму. Получив отказ, он уезжает, а Гарриет остается без жениха. Затем Эмма пытается свести Гарриет со своим новым знакомым - Фрэнком Черчиллем.





Этот комедийный фильм - отлично поднимет настроение и скрасит ваш вечер.





"Суперинтеллект"

Прекрасная и смешная история, которая точно скрасит ваш вечер, ведь в этом фильме снялись такие потрясающие актеры, как Мелисса Маккарти и Джеймс Корден.





"Суперинтеллект" на самом деле не фантастический боевик, как может показаться с названия, а забавная романтическая комедия. В ней рассказывается история Кэрол Питерс, которую выбирает для наблюдения первый в мире искусственный интеллект. В зависимости от поведения главной героини, высший компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людишек в живых или стереть с лица Земли навсегда.





"Мулан"

Фильм "Мулан" - тот случай, когда диснеевские персонажи детства оживают, ведь эта картина является киноадаптацией одноименного мультфильма 1998 года, основанного на китайской легенде о Хуа Мулань.





Сюжет остался прежним - на Китай надвигается опасность, и Император издает указ, по которому один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии. Но у семьи Мулан не было братьев, а только больной отец.





Пожалев отца, бесстрашная молодая девушка выдает себя за мужчину, чтобы ее приняли в армию защищать свою страну.





"Энола Холмс"

Фильм, в котором режиссеры решили сделать ставку на актерский состав, ведь в нем сыграла не только юная звезда сериала "Очень странные дела", но и Хелена Бонэм Картер.





Это легкая детективная история, где главной героиней является сестра знаменитого Шерлока Холмса по имени Энола. Девушку воспитывала мать, но в один день она пропадает, оставив несколько подсказок. 16-летняя Энола сбегает от братьев и начинает разгадывать оставленные матерью подсказки и, переодевшись мальчиком, тайком садится на поезд в Лондон.





"Борат-2"

Это вторая часть сатирического фильма английского комика Саши Барона Коэна. Полное название звучит так: "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана". Такое название фильм получил потому, что главный его герой - Борат Сагдиев - казахстанский журналист, который после многих лет заключения, отправляется на тайную миссию в США. По прибытии он неожиданно осознает, что в Америке является суперзвездой и что с ним тайком прилетела его 15-летняя дочь.





"Ребекка"

Это девятая экранизация романа английской писательницы Дафны дю Морье. В своей время "Ребекку" экранизировал сам Альфред Хичкок, а этом году мы увидели версию режиссера Бена Уитли.





Фильм снят очень красиво и мистично, а главные роли в нем исполнили Лили Джеймс и Арми Хаммер. В картине рассказывается история безымянной девушки, которая после потери родителей вынуждена работать компаньонкой у злой старой женщины. Но в один день она знакомится с молодым и красивым аристократом, в которого влюбляется.





В результате они женятся и после медового месяца отправляются в фамильный дом ее нового мужа, где девушка сразу же сталкивается с враждебным отношением экономки и буквально во всем начинает замечать присутствие Ребекки - бывшей жены ее мужа.





"Взаперти"

Это очередной фильм об гиперопеке, где роль матери отлично сыграла Сара Полсон, а ее дочь - молодая актриса Кира Аллен, для которой картина стала дебютной.





"Взаперти" повествует историю об матери-одиночке Диана Шерман, которая воспитывает дочь Хлою в полной изоляции, контролируя каждое ее передвижение, ведь девушка не может ходить и передвигается на коляске. Более того, ежедневно девушка принимает множество таблеток, но однажды вдруг подозревает мать во лжи, которая оказывается очень жестокой.





"Суд над чикагской семеркой"

Это судебная драма, основанная на реальной истории. Снял фильм режиссер Аарон Соркин, который показал, как мирный протест 1968 года против войны во Вьетнаме превратился в жестокую битву с полицией, а последующий суд над "лидерами" этой акции стал одним из самых скандальных процессов в истории США.





В фильме шикарный актерский состав: Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Майкл Китон и Джозеф Гордон-Левитт. "Суда над чикагской семеркой" нестандартный фильм без экшена, к которому все так привыкли, но он точно заставит вас задуматься, ведь молодые люди в нем выступали за прекращение войны, легализацию наркотиков, запрет оружия и свободу абортов.





"Пара на праздники"

Если нужно расслабиться и посмеяться от души, этот фильм идеально подойдет для этого. Он рассказывает нетривиальную историю двух молодых людей, которые не могли найти свою вторую половинку. Слоан - девушка, которая много работает и устала от постоянных допросов родственников о замужестве, а Джексон - парень, которому не везет с девушками.





Как-то раз они знакомятся случайно в магазине и заводят дружбу. В последствии договариваются, что на протяжении года будут ходить на семейные ужины и представляться парой, чтобы успокоить любопытных родственников. Но в результате влюбляются друг в друга.



