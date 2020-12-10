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10 декабря 20, 14:01
Франшиза "Kingsman" получит еще семь фильмов
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Создатель комедийно-шпионской экшен-франшизы "Kingsman" Мэттью Вон планирует снять еще как минимум семь фильмов серии.
Никаких подробностей грядущих проектов пока нет. Напомним, первый фильм под названием "Kingsman: Секретная служба" вышел в 2014 году. Главные роли в нем исполнили Тэрон Эджертон и Колин Ферт. В 2017-м вышел сиквел "Kingsman: Золотое кольцо", где помимо британского шпионского агентства также появился американский аналог под названием "Statesman".

В настоящее время к выходу готовится приквел "King’s Man: Начало", релиз которого из-за пандемии был перенесен на февраль 2021. В нем действие развернется во время Первой мировой войны и расскажет о том, как и кем было основано агентство. Главные роли в предыстории исполнили Рэйф Файнс и Харрис Дикинсон.

Также известно, что в разработке находятся триквел, сериал и спин-офф, посвященный штатовскому агентству "Statesman".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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