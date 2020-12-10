В прокат выходит сразу несколько звездных премьер

На этой неделе экраны будут штурмовать Роберт Де Ниро в компании Моргана Фримана и Томми Ли Джонса, Анджелина Джоли и Мадс Микельсен. А еще в кинотеатрах стартует глубокая драма со Стелланом Скарсгардом, в съемках которой принимали участие и украинские специалисты.





Раскрашенная птица





Режиссер: Вацлав Мархоул





В ролях: Стеллан Скарсгард, Харви Кейтель, Барри Пеппер, Удо Кир, Джулиан Сэндс, Алексей Кравченко, Тим Калькхоф, Йитка Чванчарова, Филип Каньковски





Действие черно-белой драмы разворачивается во время Второй мировой войны. Еврейские родители, страшась Холокоста, отправляют своего маленького сына к родственникам в богом забытое село где-то в Восточной Европе. Однако тетя, которая забирает к себе ребенка, неожиданно умирает, и он остается предоставлен сам себе. С этого начинается полное невероятных встреч, событий, драм и даже трагедии путешествие мальчика по дикому и враждебному миру. Фильм был создан в копродукции Чехии, Словакии и Украины.





Афера по-голливудски





Режиссер: Джордж Галло





В ролях: Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, Морган Фриман, Эмиль Хирш, Зак Брафф, Малкольм Баррет, Патрик Малдун, Эдди Гриффин, Кейт Кацман, Винсент Спано





Пожилой голливудский продюсер-неудачник (Де Ниро) оказывается должен знакомому мафиози (Фриман) крупную сумму. Пытаясь найти выход из ситуации, вместе со своим молодым коллегой и партнером (Брафф) он становится свидетелем гибели кинозвезды, после которой студия получает внушительную страховку. И тогда продюсеры предлагают план – они нанимают стареющего актера вестернов с серьезной зависимостью от адреналина (Джонс), делают вид, что снимают экшен-кино, а на самом деле устраивают ему пару-тройку ловушек, тот гибнет и вопрос решен. Но практически сразу все начинает идти наперекосяк. В комедии снялись сразу трое культовых актеров с "Оскаром" в своем активе.





Еще по одной





Режиссер: Томас Винтерберг





В ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте, Маунус Миллан, Мария Бонневи, Суссе Вольд, Хелена Рейнгорд Ньюманн, Дьем Камилль Гбогу, Мартин Грайс





Четыре лучших друга, которые работают в школе учителями, решают поставить необычный эксперимент – проверить на себе теорию некоего философа о том, что для счастья и успеха человеку не хватает определенного уровня алкоголя в крови. Всего 0,5 промилле. И вот четверка мужчин среднего возраста со всем ворохом сопутствующих проблем приступает к поискам счастья на дне бутылки. Первые результаты ошеломляют. Но со временем ситуация начинает выходить из-под контроля. Фильм посоревнуется за звание лучшей европейской киноленты 2020 года, а Мадс Микельсен, блестяще исполнивший одну из главных ролей, – за титул лучшего европейского актера.





Питер Пэн и Алиса в стране чудес





Режиссер: Бренда Чепмен





В ролях: Анджелина Джоли, Гугу Эмбата-Ро, Майкл Кейн, Дерек Джекоби, Дэвид Ойелоуо, Анна Чэнселлор, Дэвид Гяси, Кларк Питерс





Росли в одной любящей семье мальчик Питер и девочка Алиса. Слушали сказки, хулиганили в меру своего возраста и никогда не сдерживали свое воображение, как учили их родители. Однажды в их семье случилось несчастье – умер старший брат Питера и Алисы, и дети решили помочь маме с папой пережить эту трагедию. Но их фантазии завели их в удивительные места: Питера – в Неверленд, а Алису – в Страну чудес. Смогут ли брат сестра сделать выбор межу своим домом и фантазией?





Огненное небо





Режиссер: Саймон Уэст





В ролях: Ханна Куинливан, Ван Сюэци, Шон Доу, Вивиан, Цзи Линчэнь, Джейсон Айзекс, Ши Лян





Еще ребенком Сяомен увидела гибель мамы в облаке пепла на одном из островов Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Девушка выросла и пошла по стопам родителей - стала сейсмологом, но с отцом после того трагического случая отношения так и не наладились. С командой ученых Сяомен приезжает на тот же злосчастный остров, чтобы установить новую систему мониторинга вулканической активности, поскольку на днях у подножия вулкана открывается новый курорт, а владелец бизнеса и слышать не хочет о потенциальной опасности. Но вскоре начнется новое извержение, и райский островок превратится в море огня.





Селфи





Режиссер: Тристан Оруэт, Томас Бидеген, Марк Фитусси





В ролях: Бланш Гарден, Максанс Туаль, Эльза Зильберштейн, Макс Бублиль, Финнегэн Олдфилд, Фанни Сидни, Маню Пайе, Джулия Пьятон





Комедийная антология рассказывает несколько параллельных историй в духе "Черного зеркала". В одном из сюжетов мать семейства решает превратить свою жизнь в успешный блог, но ей вечно что-то мешает как следует хайпануть – то у дочки нет булимии, то у мужа аллергия на кошек, то в кадр вечно лезут левые люди. Все сюжеты комедии в легкой и смешной форме рассказывают о влиянии технологий на нашу жизнь.





Пробужденный





Режиссер: Дэниэл Дж. Филлипс





В ролях: Эрик Томсон, Сара Уэст, Бенсон Джек Энтони, Амелия Дугласс, Фелиция Тассоне, Мэттью Крук, Мелани Мунт, Адам Овадия





Пытаясь вылечить своего брата Блейка от тяжелой бессонницы, при которой человек не может уснуть от чего со временем погибает, студентка-медик Карла устраивает его в секретную научную лабораторию. Во время проведения не вполне легальных экспериментов над пациентами, она обнаруживает, что существует какая-то куда более зловещая причина его недуга.





Спрячь бабушку в холодильнике





Режиссер: Джанкарло Фонтана, Джузеппе Стази





В ролях: Фабио Де Луиджи, Мириам Леоне, Люсия Оконе, Марина Рокко, Франческо Ди Лива, Сьюзи Лауде, Карло Лука Де Руджиери, Маурицио Ломбарди





Неподкупный полицейский Симоне влюбляется в Клаудию – молодую и бедную художницу, которая содержит свою мастерскую благодаря пенсии бабушки. Как и многие молодые итальянцы, она живет на деньги старших родственников. Когда бабушка внезапно умирает, Клаудия с помощью своих подруг решает пойти на отчаянный шаг, чтобы продолжить получать пенсию. Маскировки, недоразумения и гениальная ложь – в комедии о том, как выжить во времена кризиса, но главное – о любви и настоящей женской дружбе, которая выдержит любые испытания.





Шкатулка дьявола





Режиссер: Лоуренс Фаулер





В ролях: Итан Тейлор, Роберт Нейрн, Люси Джейн Куинлэн, Филипп Риду, Дерри Гарднер





Американский историк приезжает в британскую глубинку, чтобы поработать куратором музея. Однажды он находит странного вида древнюю шкатулку. В ней оказывается жутковатого вида кукла в виде клоуна. Но со временем ученый начинает подозревать, что этот клоун живет своей жизнью и жизнь эта не для того, чтобы приносить людям радость или благо.



