Стивен Содерберг спродюсирует церемонию Оскар-2021

Все потому, что из-за пандемии неизвестно, каким будет торжественное событие. Сейчас представители Американской киноакадемии продолжают подготовку и уже определились, что Стивен Содерберг займется продюсированием праздника.





Об этом сообщает таблоид Deadline, подчеркивая, что церемония вручения Оскар запланирована на 25 апреля 2021 года. Продюсером премии станет режиссер фильма "Заражение" Стивен Содерберг. Помогать ему будут с организацией коллеги Стейси Шер и Джесси Коллинз.





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Сейчас новоиспеченные продюсеры Оскара не скрывают удивления и восторга, что именно они займутся подготовкой к торжествам.





Мы одновременно воодушевлены и напуганы. Из-за необычной ситуации, в которой мы все находимся, у нас есть возможность сконцентрироваться на фильмах и людях, которые делают их иначе. Мы надеемся создать шоу, которое будет ощущаться так же, как и фильмы, которые мы все любим, – говорится в официальном заявлении.





Из-за пандемии коронавируса церемония Оскар состоится не в первые месяцы 2021 года, а в апреле. По традиции, мероприятие пройдет в Калифорнии в помещении Dolby Theater.





Представители премии отметили, что изменение даты вручения наград связано с эпидемиологической ситуацией в мире. Сейчас в США остаются закрытыми десятки кинотеатров, поэтому Киноакадемия хочет дать возможность авторам лент презентовать свои новинки на больших экранах. Но даже те фильмы, которые появились на стриминговых платформах, могут завоевать золотую статуэтку.





В то же время на престижную награду не будут претендовать фильмы, которые являются номинантами Эмми. Почему Американская киноакадемия ввела это правило, пока неизвестно.





Какие протоколы безопасности введут во время пандемии, представители Оскар-2021 еще не сообщают. Также неизвестно, пройдет церемония со звездными зрителями или перейдет в виртуальный формат.



