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11 декабря 20, 11:24
Трейлер пятого сезона сериала "Ривердейл" (ВИДЕО)
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Канал The CW выпустил дебютный трейлер пятого сезона сериала «Ривердейл, премьера которого состоится 20 января 2021 года.
Первый трейлер показывает только те детали, которые покажут в первых нескольких эпизодах сезона, которые завершат сюжетную линию персонажей-подростков. Первые серии покажут выпускной героев, которые должны были выйти еще в 4 сезоне.

После эпизода с выпускным ожидается скачок во времени, и зритель вместе с персонажами переместятся на семь лет вперед, так что в 5 сезоне герои предстанут уже взрослыми, а не подростками.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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