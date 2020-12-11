Трейлер пятого сезона сериала "Ривердейл" (ВИДЕО)

Первый трейлер показывает только те детали, которые покажут в первых нескольких эпизодах сезона, которые завершат сюжетную линию персонажей-подростков. Первые серии покажут выпускной героев, которые должны были выйти еще в 4 сезоне.





После эпизода с выпускным ожидается скачок во времени, и зритель вместе с персонажами переместятся на семь лет вперед, так что в 5 сезоне герои предстанут уже взрослыми, а не подростками.



