Умер известный советский актер Валентин Гафт

На 86 году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу актера.

Стоит отметить, что о причинах смерти артиста пока ничего неизвестно.

Но, ранее Гафт перенес инсульт и был госпитализирован, его состояние медики оценивали как удовлетворительное. Позднее его супруга Ольга Остроумова сообщала о нормализации самочувствия артиста.

фото: kulturologia

Также позже она отметила, что Гафт находится в стабильном состоянии.

Стоит отметить, что Гафт дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". С 1969 года - он актер театра "Современник".





Самые известные роли Гафта - дворецкий в картине "Здравствуйте, я ваша тетя", Сидорин в фильме "Гараж", Сатанеев в "Чародеи" и Воланд в "Мастере и Маргарите".

Как ранее сообщалось, известного американского актера Джорджа Клуни госпитализировали после стремительного похудения.