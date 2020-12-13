Умер известный советский актер Валентин Гафт

На 86 году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу актера.
Стоит отметить, что о причинах смерти артиста пока ничего неизвестно.
Но, ранее Гафт перенес инсульт и был госпитализирован, его состояние медики оценивали как удовлетворительное. Позднее его супруга Ольга Остроумова сообщала о нормализации самочувствия артиста.
фото: kulturologia
Также позже она отметила, что Гафт находится в стабильном состоянии.
Как ранее сообщалось, известного американского актера Джорджа Клуни госпитализировали после стремительного похудения.