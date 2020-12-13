Стало известно о последних днях жизни Гафта

В субботу, 12 декабря, в возрасте 85 лет умер советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт. За несколько дней до смерти у артиста отказали конечности и речевой аппарат.

Об этом в интервью "Пятому каналу" поведал основатель и художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" и товарищ умершего Иосиф Райхельгауз.

Отмечается, что в последние дни Гафту резко стало хуже. У его кровати постоянно находилась супруга Ольга Остроумова.

"Нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича!", - рассказал он.









По словам Райхельгауза, артист "умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно".



