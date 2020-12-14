Датская "алкодрама" получила европейский Оскар

В Берлине состоялась 33-я церемония вручения наград Европейской киноакадемии. В номинации лучший фильм европейский Оскар получила датская трагикомедия "Еще по одной".





Торжественная церемония в этом году была отменена, ее заменила видеотрансляция. Фильм Томаса Винтерберга также получил европейский Оскар за лучшую режиссуру, лучшего актера и лучший сценарий.





Картина, которую некоторые обозреватели прозвали "алкодрамой", рассказывает о школьных учителях, которые проверили на себе научную теорию о том, что с самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Учителя пошли на эксперимент и решили выпивать каждое утро небольшую дозу алкоголя.





Премией за лучшую женскую роль награждена немецкая актриса Паула Бер (Paula Beer), сыгравшая в фильме "Ундина". Это романтическая картина о девушке-урбанистке из Берлина, которая напоминает мифологическую героиню известной немецкой легенды о русалке. На награду в этой номинации была впервые номинирована украинская актриса – Наталья Бережная, исполнившая главную роль в фильме DAU.



