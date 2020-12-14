Харрисон Форд снова сыграет легендарного Индиана Джонса

Ранее продюсер и президенткой компании LucasFilm, которая будет заниматься съемками нового фильма франшизы, Кэтлин Кеннеди уже сообщали, что Форда было затведжено на роль искателя приключений. А пока информация появилась в Twitter кинокомпании Disney.





Также в сообщении зазаначаеться, шо режиссером новой картины выступит Джеймс Менгольд, известный по работе над фильмом "Аутсайдеры".





Премьера пятого фильма об Индиана Джонсе запланирована на июль 2022 года.





Заметим, что Харрисон Форд играет роль Индианы Джонса с 1981 года. Первую картину "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" снимали в то время, когда Гариссон было чуть больше 35 лет.



