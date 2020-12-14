"Душа" от Disney и Pixar выйдет в украинский прокат

Премьера в кинотеатрах состоится 25 декабря 2020 года.





Режиссером мультфильма выступил Пит Доктер ("Головоломка").





Главных героев в оригинальной ленте озвучили Джейми Фокс, Тина Фей, Давид Диггс.





Анимация знакомит зрителей с Джо Гарднером, преподавателем музыки в средней школе, который искренне любит играть джаз. И однажды ему таки удается выступить на сцене джазового клуба. Однако по дороге домой в результате несчастного случая душа Джо отделяется от тела и переносится в центр, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку. Здесь Джо придется задуматься над тем, что значит - иметь душу.



