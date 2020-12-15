Мультфильм Шрек стал национальным достоянием США

В Национальный реестр американских фильмов добавили ленты Темный рыцарь, Шрек, Заводной апельсин и некоторые другие. Об этом сообщил портал Variety.





Как отмечает издание, попадание в список гарантирует, что лента будет сохранена в соответствии с положениями закона о национальной сохранности фильмов.





Чтобы пройти отбор, фильм должен быть "культурно, исторически или эстетически значимым" и снятым не менее, чем за десять лет до внесения в реестр.





В этом году в список включили 25 картин. Всего в нем содержится 800 наименований.



