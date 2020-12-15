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15 декабря 20, 14:47
Disney потратит миллиарды на контент для стриминга
Disney Interactive Media Group
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Компания Disney планирует тратить миллиарды долларов на производство контента для своих потоковых сервисов Disney+, Hulu и ESPN+.
Об этом, по сведениям издания Deadline, было заявлено на конференции инвесторов, состоявшейся 10 декабря 2020 года. Планируется, что к 2024 году расходы составят 14-16 миллиардов в год. При этом планируется производить не менее ста сериалов и полнометражных кинопроектов.

Ожидается, что к 2024 году число абонентов одного только Disney+ составит от 240 до 260 миллионов, однако, так как потоковый сервис развивается со значительным опережением ранних прогнозов, то цифра эта может быть скорректирована. Самым сложным с финансовой точки зрения, по понятным причинам, окажется 2021 год, но уже через три года стриминг станет полностью прибыльным.

Что касается Hulu, то, согласно консервативным прогнозам, он наберет 50-60 миллионов подписчиков к 2024 году, а годом ранее уйдет в плюс. От 20 до 30 миллионов абонентов окажется к этому же сроку у ESPN+, который также станет приносить своим владельцам существенную прибыль.

Напомним, что ценные бумаги компании Disney резко выросли в цене после завершения конференции. Стоимость акции достигла своего исторического максимума.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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