"Стражи галактики" получат рождественский спецвыпуск

Напомним, Disney уволила постановщика из готовящегося триквела после того, как были обнародованы его некие неполиткорректные Твиттер-посты десятилетней давности. Затем Ганна наняла Warner для работы над перезапуском "Отряда самоубийц". А после Disney решила позвать режиссера обратно, но съемки "Стражей галактики 3" пришлось отложить до завершения работы над "Отрядом".





Теперь стало известно, что релиз триквела о приключениях Звездного лорда и ко состоится в 2023 году. Однако до этого Джеймс Ганн порадует фанов рождественским спецвыпуском, который выйдет в декабре 2022. Сниматься третий фильм и спецвыпуск будут параллельно.



