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15 декабря 20, 14:50
"Стражи галактики" получат рождественский спецвыпуск
Стражи Галактики 2
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Сразу две новости свалились на фанатов франшизы "Стражи галактики", которая несколько застопорилась в развитии из-за скандала с увольнением режиссера Джеймса Ганна.
Напомним, Disney уволила постановщика из готовящегося триквела после того, как были обнародованы его некие неполиткорректные Твиттер-посты десятилетней давности. Затем Ганна наняла Warner для работы над перезапуском "Отряда самоубийц". А после Disney решила позвать режиссера обратно, но съемки "Стражей галактики 3" пришлось отложить до завершения работы над "Отрядом".

Теперь стало известно, что релиз триквела о приключениях Звездного лорда и ко состоится в 2023 году. Однако до этого Джеймс Ганн порадует фанов рождественским спецвыпуском, который выйдет в декабре 2022. Сниматься третий фильм и спецвыпуск будут параллельно.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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