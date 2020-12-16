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16 декабря 20, 10:49
У перезапуска «Фантастической четверки» появился режиссер
Фантастическая четверка
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Очередным перезапуском самой неудачной комикс-франшизы займется Джон Уоттс, который снял фильмы «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и сейчас снимает триквел с Томом Холландом.
Как сообщает Variety, ребут «Фантастической четверки» уже официально запущен в производство под эгидой Marvel. Напомним, ранее бренд принадлежал студии Fox, которая сперва выпустила примитивную дилогию с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом, а затем перезапустила франшизу с Кейт Мара и Майлзом Теллером, но перезапуск с треском провалился.

После того, как студию Fox со всеми активами купила компания Disney, комикс вернулся домой, в Marvel. И вот теперь его попытается реанимировать режиссер, который с большим успехом перезагрузил бренд «Спайдермен».

Источник: http://rusjev.net/
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