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Кино
Новости кино
16 декабря 20, 12:15
"Сказка старого мельника": трейлер украинского фильма
Сказка старого мельника
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В четверг, 17 декабря, в кинотеатрах Украины выйдет долгожданный фильм "Сказка старого мельника", режиссером которого является Александр Итыгилов.
Картина снята по книге писателя Сергея Ухачевского.

В киноленте роли сыграли такие известные актеры как Анна Кошмал, Ада Роговцева, Ирма Витовская и многие другие. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Эта история об Адаме, который возвращается с битвы и обнаруживает, что его родной город в плену черных сил – она пытается разрушить все хорошее, что есть на земле. Все, что олицетворяет добро, объединяется для борьбы со злом…

Стоит отметить, что сценарий был написан на основе украинского фольклора.

Фильм планировали выпустить еще в декабре 2015 года, но затем дата выхода была перенесена на 1 января 2016 года. Впоследствии премьера планировалась на 16 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее снова перенесли на 17 декабря 2020.

Список актеров, которые снялись в ленте

Анна Кошмал

Ирма Витовская

Ада Роговцева

Владимир Горянский

Остап Ступка

Анатолий Хостикоев

Наталья Сумская

Валентин Томусяк

Евгений Нищук

Алексей Вертинский

Олеся Жураковская

Гарик Бирча

Василий Бендас

Алексей Богданович


Источник: https://kinoafisha.ua/
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