Бен Аффлек сыграет в фильме об иллюзионисте

Правда, он сыграет не самого Гудини, а одного из второстепенных героев — тайного агента, который работал со знаменитым иллюзионистом.





В основе будущего фильма — книга Уильяма Калуша и Гарри Сломана «Тайна жизнь Гудини: Первый американский супергерой» (The Secret Life of Houdini: The Making of America’s First Superhero). По версии авторов, Гудини был агентом британской разведки и сочетал в себе черты Шерлока Холмса и Индианы Джонса.





На раннем этапе разработки в числе потенциальных исполнителей роли великого иллюзиониста называли Джонни Деппа и Райана Гослинга, а в 2016 году «Тайную жизнь Гудини» собирался ставить режиссер «Кловерфилда, 10» Дэн Трахтенберг, который, кажется, до сих пор в деле.