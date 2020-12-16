Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.85
USD
27.71
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
16 декабря 20, 12:17
Бен Аффлек сыграет в фильме об иллюзионисте
Бен Аффлек
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Проект «Тайная жизнь Гудини», который находится в разработке уже много лет, похоже, сдвинулся с мертвой точки: сайт /Film сообщает, что роль в картине получил Бен Аффлек.
Правда, он сыграет не самого Гудини, а одного из второстепенных героев — тайного агента, который работал со знаменитым иллюзионистом.

В основе будущего фильма — книга Уильяма Калуша и Гарри Сломана «Тайна жизнь Гудини: Первый американский супергерой» (The Secret Life of Houdini: The Making of America’s First Superhero). По версии авторов, Гудини был агентом британской разведки и сочетал в себе черты Шерлока Холмса и Индианы Джонса.

На раннем этапе разработки в числе потенциальных исполнителей роли великого иллюзиониста называли Джонни Деппа и Райана Гослинга, а в 2016 году «Тайную жизнь Гудини» собирался ставить режиссер «Кловерфилда, 10» Дэн Трахтенберг, который, кажется, до сих пор в деле.

Источник: https://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Мадс Миккельсен о своей роли в "Фантастических зверях 3"
Самые интересные фильмы 2020 года
Франшиза "Kingsman" получит еще семь фильмов
В прокат выходит сразу несколько звездных премьер
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Disney назначила дату премьеры новых «Звездных войн»
noimage"Сказка старого мельника": трейлер украинского фильма
noimageУ перезапуска «Фантастической четверки» появился режиссер
Лента новостей