Disney назначила дату премьеры новых «Звездных войн»

Итак, очередные полнометражные «Звездные войны», получившие подзаголовок Rogue Squadron, выйдут на экраны 22 декабря 2023 года. Фильм поставит Патти Дженкинс, известная по дилогии «Чудо-женщина». После Rogue Squadron выйдут «Звездные войны», за постановку которых отвечает Тайка Вайтити (дата премьеры пока не определена).





Три марвеловских релиза переехали на новые даты — «Тор: Любовь и гром» выйдет 6 мая 2022-го вместо 11 февраля того же года, «Черная Пантера 2» увидит свет 8 июля 2022 года (прежняя дата — 6 мая 2022-го), а «Капитан Марвел 2» будет выпущен 11 ноября 2022-го (вместо 8 июля того же года). Кроме того, позже выйдут приквел дилогии «Kingsman» (12 марта 2021-го вместо 12 февраля), фантастическая комедия с Райаном Рейнольдсом «Главный герой» (21 мая 2021-го вместо 10 декабря 2020-го) и детектив «Смерть на Ниле» (12 сентября 2021-го вместо 16 декабря этого года).



