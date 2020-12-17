HBO выплатит 100 млн долларов семье Майкла Джексона

В документальной киноленте покойный певец обвинялся в сексуальном насилии над двумя мальчиками. Теперь семья Майкла Джексона получит 100 миллионов долларов от HBO.





Родственники певца утверждают, что этот фильм нарушил 27-летний договор с телеканалом, подписанный в 1992 году. Согласно договору, HBO в течение 27 лет не должен делать дискредитирующих заявлений о Майкле Джексоне, его семье и его работниках.





Поэтому сразу же после выхода фильма "Покидая Неверленд", в феврале 2019 года семья знаменитости подала иск в сумме 100 миллионов долларов на телеканал HBO.





В то же время и сами герои из фильма "Покидая Неверленд" – Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, которые и обвинили короля поп-музыки в сексуальном насилии малолетних, пытались судиться с наследниками Майкла Джексона, чтобы получить деньги.





Документальный фильм рассказывает о событиях в жизни двух мужчин – 41-летнего хореографа Уэйда и 37-летнего режиссера Джеймса. В детстве она мужчины дружили с Майклом Джексоном, и лишь повзрослев узнали, что стали жертвами сексуального насилия со стороны поп-короля. Джеймс и Уэйд вместе с другими детьми нередко проводили время с Майклом Джексоном на его ранчо в Неверленде. По словам мужчин, будучи детьми, они спали со знаменитостью в одной спальне без родителей.



