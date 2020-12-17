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17 декабря 20, 14:01
"Лига справедливости" может получить "взрослый" рейтинг
лига справедливости
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Режиссерская версия "Лиги справедливости" Зака Снайдера, вероятнее всего, получит "взрослый" рейтинг R (18+), а также выйдет в кинотеатральный прокат.
Об этом Entertainment Weekly рассказал сам постановщик.

"В фильме есть одна сцена, в которой Бэтмен ругается. Киборг тоже не особо доволен своей жизнью до того, как встречает Лигу справедливости, и часто высказывается. А Степной Волк просто рубит людей пополам. Поэтому рейтинг может быть обусловлен и насилием, и ненормативной лексикой", — сказал Снайдер.

Кроме того, режиссер заявил, что ведет переговоры с HBO Max по поводу дополнительного выпуска картины в кинотеатрах параллельно с сервисом.

"Этот фильм сумасшедший и такой эпичный, что наверняка получит рейтинг R — я точно уверен, что он получит "взрослый" рейтинг. MPAA нам ничего не говорила, но это мне подсказывает моя интуиция", — говорит Зак.

На данный момент картина готовится к выходу в 2021 году на HBO Max.

Напомним, Зак Снайдер был вынужден покинуть проект во время его разработки из-за семейных обстоятельств (его дочь покончила жизнь самоубийством), и в итоге монтажом занимался Джосс Уидон. "Лига справедливости" вышла в прокат в 2017 году и была плохо принята критиками и зрителями. Разочарованные фанаты потребовали выпустить версию Снайдера, а сам режиссер подогревал их интерес различными кадрами со съемок. Долгое время студия Warner Bros. была против выпуска версии Снайдера.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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