"Лига справедливости" может получить "взрослый" рейтинг

Об этом Entertainment Weekly рассказал сам постановщик.





"В фильме есть одна сцена, в которой Бэтмен ругается. Киборг тоже не особо доволен своей жизнью до того, как встречает Лигу справедливости, и часто высказывается. А Степной Волк просто рубит людей пополам. Поэтому рейтинг может быть обусловлен и насилием, и ненормативной лексикой", — сказал Снайдер.





Кроме того, режиссер заявил, что ведет переговоры с HBO Max по поводу дополнительного выпуска картины в кинотеатрах параллельно с сервисом.





"Этот фильм сумасшедший и такой эпичный, что наверняка получит рейтинг R — я точно уверен, что он получит "взрослый" рейтинг. MPAA нам ничего не говорила, но это мне подсказывает моя интуиция", — говорит Зак.





На данный момент картина готовится к выходу в 2021 году на HBO Max.





Напомним, Зак Снайдер был вынужден покинуть проект во время его разработки из-за семейных обстоятельств (его дочь покончила жизнь самоубийством), и в итоге монтажом занимался Джосс Уидон. "Лига справедливости" вышла в прокат в 2017 году и была плохо принята критиками и зрителями. Разочарованные фанаты потребовали выпустить версию Снайдера, а сам режиссер подогревал их интерес различными кадрами со съемок. Долгое время студия Warner Bros. была против выпуска версии Снайдера.



