Премьеру «Поступи хаоса» снова перенесли

После предыдущего переноса лента должна была появиться в кино 22 января 2021 года. Но теперь релиз снова отодвинули — до 5 марта. Изначально картину вообще планировали выпустить в марте 2019-го, то есть к моменту нового релиза пройдёт уже больше двух лет.





Фильм рассказывает о герое, который живёт на колонизированной планете, где все слышат чужие мысли. Но позже персонаж встречает девушку, которая умеет создавать абсолютную тишину, и его представление о мире начинает меняться.



