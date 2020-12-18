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18 декабря 20, 12:20
Премьеру «Поступи хаоса» снова перенесли
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Экранизации «Поступи хаоса» Патрика Несса с Томом Холландом и Дэйзи Ридли снова не везёт — премьеру ленты Дага Лаймана («Грань будущего») снова перенесли.
После предыдущего переноса лента должна была появиться в кино 22 января 2021 года. Но теперь релиз снова отодвинули — до 5 марта. Изначально картину вообще планировали выпустить в марте 2019-го, то есть к моменту нового релиза пройдёт уже больше двух лет.

Фильм рассказывает о герое, который живёт на колонизированной планете, где все слышат чужие мысли. Но позже персонаж встречает девушку, которая умеет создавать абсолютную тишину, и его представление о мире начинает меняться.


Источник: https://www.igromania.ru/
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