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18 декабря 20, 13:36
WarnerMedia может потерять $1,2 млрд
WarnerMedia
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Студию Warner Bros. критикуют не только за то, что она не предупредила бизнес-партнеров и режиссеров о стратегии одновременного релиза фильмов в прокате и на HBO Max (недовольны студия Legendary, постановщики Кристофер Нолан, Дени Вильнев и Джеймс Ганн, а также ряд других кинематографистов), но и за потенциальную убыточность нового подхода к выпуску картин.
Так, аналитическая контора MoffettNathanson рапортует, что WarnerMedia может недосчитаться в бокс-офисе в 2021 году $1,2 млрд.

Напомним, что WB планирует выпустить в следующем году 17 фильмов одновременно в кинотеатрах (тех, что не будут закрыты из-за пандемии коронавируса) и на стримере HBO Max (который Нолан назвал «худшим в мире»). Среди картин, которые представят зрителю по вышеуказанной формуле — «Матрица 4», «Дюна», «Годзилла против Конга» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Кроме того, по той же схеме уже в конце этого года выйдет и сиквел «Чудо-женщины».

Аналитики считают, что во второй половине 2021 года при удачном раскладе (массовая вакцинация от COVID-19 + возобновление работы большинства сетей кинотеатров) некоторые из упомянутых картин могли бы собрать в мировом прокате $1 миллиард.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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