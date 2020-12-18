WarnerMedia может потерять $1,2 млрд

Так, аналитическая контора MoffettNathanson рапортует, что WarnerMedia может недосчитаться в бокс-офисе в 2021 году $1,2 млрд.





Напомним, что WB планирует выпустить в следующем году 17 фильмов одновременно в кинотеатрах (тех, что не будут закрыты из-за пандемии коронавируса) и на стримере HBO Max (который Нолан назвал «худшим в мире»). Среди картин, которые представят зрителю по вышеуказанной формуле — «Матрица 4», «Дюна», «Годзилла против Конга» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Кроме того, по той же схеме уже в конце этого года выйдет и сиквел «Чудо-женщины».





Аналитики считают, что во второй половине 2021 года при удачном раскладе (массовая вакцинация от COVID-19 + возобновление работы большинства сетей кинотеатров) некоторые из упомянутых картин могли бы собрать в мировом прокате $1 миллиард.



