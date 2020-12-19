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Кино
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19 декабря 20, 13:58
Берлинский кинофестиваль переходит в онлайн-режим
Берлинский кинофестиваль
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Дирекция Берлинского международного кинофестиваля приняла решение провести 71-й по счету смотр не в традиционном для Берлинале феврале, а с 1 по 5 марта, при этом фильмы основного конкурса будут демонстрироваться онлайн. Программа будет сформирована в феврале.
«Живьем» фестиваль в 2021 году решили не проводить из-за пандемии коронавируса. Также в первую неделю марта будут функционировать и платформы для представителей индустрии — в том числе Европейский кинорынок.

В июне, когда очередная волна COVID-19 схлынет (предположительно), фильмы, участвовавшие в основном конкурсе, планируется показать в кинотеатрах и на открытых площадках. Напомним, что изначально 71-й Берлинский кинофестиваль должен был пройти в обычном режиме с 11 по 21 февраля.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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