Берлинский кинофестиваль переходит в онлайн-режим

«Живьем» фестиваль в 2021 году решили не проводить из-за пандемии коронавируса. Также в первую неделю марта будут функционировать и платформы для представителей индустрии — в том числе Европейский кинорынок.





В июне, когда очередная волна COVID-19 схлынет (предположительно), фильмы, участвовавшие в основном конкурсе, планируется показать в кинотеатрах и на открытых площадках. Напомним, что изначально 71-й Берлинский кинофестиваль должен был пройти в обычном режиме с 11 по 21 февраля.



