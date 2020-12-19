Кейт Бекинсейл заменит Айлу Фишер в черной комедии

Как сообщает Deadline, Фишер пришлось отказаться от проекта из-за причин, связанных с коронавирусом.





Режиссером выступит Трент О'Доннелл, сценарий проекта напишет Ребекка Аддельман.





По сюжету главная героиня Бет Бейкер отчаянно желает спасти свою журналистскую карьеру. Тогда она берется расследовать загадочное убийство, в ходе которого сталкивается не только с контрабандистами оружия, но и собственным прошлым. Кроме того, ей приходится взаимодействовать с главной героиней своего расследования — женщиной, осужденной на пожизненное заключение за убийство мужа.





Когда состоится премьера, пока неизвестно.



