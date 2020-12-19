Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
27.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
19 декабря 20, 14:02
Папа Римский снимется в документальном фильме от Netflix
Папа Римский Франциск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Netflix снимет документальный фильм по книге под названием "Делясь мудростью лет" (Sharing the Wisdom of Time). В киноленте примет участие сам Папа Римский Франциск.
Так, он даст интервью режиссерам картины. В фильме затронут многие важные темы. Об этом сообщает издание Variety.

В сюжете расскажут истории пожилых людей, которые прожили многое в своей жизни, глазами молодого поколения. Женщины и мужчины старше 70 лет будут делиться своим опытом. Автором проекта является телепродюсер Симона Эрколани.

Стоит отметить, что в ленте будет четыре серии и премьера состоится на платформе Netflix в 2021 году.

Напомним, Франциск – 266-й Папа Римский. Он избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Также мужчина первый папа-иезуит. Ранее он был известен личной скромностью, доктринальным консерватизмом и преданностью делу социальной справедливости. Вел простой образ жизни, что вносило определенный вклад в его репутацию. Жил в маленькой квартире, отказался от персонального лимузина с шофером в пользу общественного транспорта.

Он являлся членом Конгрегации по делам духовенства, Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни. Также был членом Комиссии по Латинской Америке и Папского Совета по делам семьи.

Папа Римский Франциск впервые в истории назначил кардиналом священника афроамериканского происхождения.

Также Папа Римский назвал секс и хорошую еду "божественным удовольствием".

Во время встречи с верующими в Ватикане Франциск публично снял маску и заявил, что коронавирус "будет побежден божьей любовью".

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Адам Сэндлер получил главную роль в фантастической драме
Netflix презентовал трейлер второй части На месте принцессы
Netflix предлагает за «Годзиллу против Конга» более $200 млн
Сценарист "Черного зеркала" создаст фильм про 2020 год
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кейт Бекинсейл заменит Айлу Фишер в черной комедии
noimageБерлинский кинофестиваль переходит в онлайн-режим
Лента новостей