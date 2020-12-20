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20 декабря 20, 13:38
"Кварталу 95" пришлось перенести премьеру мультфильма
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Студия "Квартал 95" сообщила о том, что организаторы перенесли премьеру анимационного фильма "Гулливер возвращается".
Как сообщается на официальной странице в Facebook, выход мультфильма запланирован на весну 2021 года. Ленту собирались показать 24 декабря, но отменили в связи с пандемией коронавируса и нестабильной ситуацией в стране.

Причина отмены премьеры мультфильма.

Ранее создатели мультфильма "Гулливер возвращается" рассказали зрителю немного о сюжете. По их словам, этот анимационный фильм будет интересен как детям благодаря приключениям и юмору героев, так и родителям благодаря актуальному социальному и даже политическому подтексту.

"Гулливер получает письмо, в котором его просят о помощи жители Лилипутии. Край в страшном упадке, поэтому без хорошего и мудрого великана им не обойтись. Трон занял невероятный болван и каждый испытывает на себе тяжелые последствия его глупости. Но будет ли Гулливер самоотверженно решать дела своих друзей, когда у самого не все в порядке?" – говорится в анонсе.

Стоит отметить, что мультфильм от студии "Квартал 95" презентовали в Берлине в рамках кинофестиваля Berlinale. Кроме того, он принимал участие в мировом кинорынке Marche du Film в Каннах.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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