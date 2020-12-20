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20 декабря 20, 13:41
Звезда "Черной вдовы" сыграет горничную-детектива
Флоренс Пью
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Британская актриса Флоренс Пью, известная по хоррору "Солнцестояние", мелодраме "Маленькие женщины" и все еще не вышедшему марвеловскому экшену "Черная вдова", исполнит главную роль в экранизации дебютного романа Ниты Проуз "Горничная".
Книга еще не поступила в продажу, это произойдет аж в 2022 году, но студия Universal уже приобрела права на адаптацию. Пью не только сыграет, но и выступит сопродюсером на пару с самой писательницей. Кто займется сценарием и режиссурой, пока неизвестно.

Главная героиня — молодая горничная Молли, работающая в отеле Regency Grand Hotel. Комнаты она убирает прилежно, но из каждой выносит какую-нибудь грязную тайну про постояльца. Однажды в гостинице происходит убийство, и любознательная девушка берется за собственное расследование.

Пока непонятно, что доберется до аудитории раньше: фильм или роман.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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