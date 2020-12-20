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20 декабря 20, 13:43
Hulu и Marvel закрыли сериал "Хелстром"
Об этом сообщает Variety.
Сериал «Хелстром» стал последним проектом Джефа Лоэба, который когда-то возглавлял подразделение Marvel Television. Стоит отметить, что несмотря на то, что сериал был основан на персонажах комиксов Marvel, в маркетинговых материалах «Хелстрома» - включая трейлер и ключевые изображения - не было ни слова о «Марвел».
«Хелстром» - это мистический триллер о детях могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины, которые обладают сверхъестественными способностями.
Источник: https://telegraf.com.ua/