Hulu и Marvel закрыли сериал "Хелстром"

Об этом сообщает Variety.





Сериал «Хелстром» стал последним проектом Джефа Лоэба, который когда-то возглавлял подразделение Marvel Television. Стоит отметить, что несмотря на то, что сериал был основан на персонажах комиксов Marvel, в маркетинговых материалах «Хелстрома» - включая трейлер и ключевые изображения - не было ни слова о «Марвел».





«Хелстром» - это мистический триллер о детях могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины, которые обладают сверхъестественными способностями.



