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Кино
Новости кино
21 декабря 20, 15:29
"Доктор Дулиттл" - худший фильм 2020 года
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
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Одно из ведущих изданий, посвящённых событиям американской и мировой киноиндустрии, подводит итоги во всех отношениях непростого 2020 года — портал Variety приглашает ознакомиться со списком худших фильмов, увиденных зрителями за последние 12 месяцев.
Да, пусть кинорелизов было не так уж много, но и среди них преспокойно можно выбрать как минимум пять картин, оказавшихся на редкость скверными.

Главные кинокритики журнала исходили из наиболее очевидных критериев — в антирейтинг угодили те фильмы, которые хуже всего справились с задачей своего жанра: не вызывающие никакого сопереживания драмы, несмешные комедии либо же попросту во всех отношениях скучные, невыразительные картины. В итоге перед нами два списка от главных кинокритиков Variety Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюга.

Худшие фильмы 2020-го по версии Глейбермана:

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (Dolittle)
"Последнее, чего он хотел" (The Last Thing He Wanted)
"Я подумываю со всем этим покончить" (I'm Thinking of Ending Things)
"Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)
"Почётный гость" (Guest of Honour)

Худшие фильмы 2020-го по версии Дебрюга:

"Раскрашенная птица" (The Painted Bird)
"365 дней" (365 Days) и "После. Глава 2" (After We Collided)
"Артемис Фаул" (Artemis Fowl)
"Неизбранные дороги" (The Roads Not Taken)
"Капоне. Лицо со шрамом" (Capone)

Источник: https://kinoafisha.ua/
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