"Доктор Дулиттл" - худший фильм 2020 года

Да, пусть кинорелизов было не так уж много, но и среди них преспокойно можно выбрать как минимум пять картин, оказавшихся на редкость скверными.





Главные кинокритики журнала исходили из наиболее очевидных критериев — в антирейтинг угодили те фильмы, которые хуже всего справились с задачей своего жанра: не вызывающие никакого сопереживания драмы, несмешные комедии либо же попросту во всех отношениях скучные, невыразительные картины. В итоге перед нами два списка от главных кинокритиков Variety Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюга.





Худшие фильмы 2020-го по версии Глейбермана:





"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (Dolittle)

"Последнее, чего он хотел" (The Last Thing He Wanted)

"Я подумываю со всем этим покончить" (I'm Thinking of Ending Things)

"Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

"Почётный гость" (Guest of Honour)





Худшие фильмы 2020-го по версии Дебрюга:





"Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

"365 дней" (365 Days) и "После. Глава 2" (After We Collided)

"Артемис Фаул" (Artemis Fowl)

"Неизбранные дороги" (The Roads Not Taken)

"Капоне. Лицо со шрамом" (Capone)



