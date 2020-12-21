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21 декабря 20, 15:31
Лили Джеймс сыграет Памелу Андерсон
Лили Джеймс сыграет Памелу Андерсон
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В разработке находится биографический мини-сериал стриминга Hulu под названием "Пэм и Томми", который расскажет о страстных отношениях между Памелой Андерсон и барабанщиком Томми Ли.
Режиссером восьмисерийного проекта выступит Крэйг Гиллеспи, известный по работе над байопиком "Я, Тоня". Памелу Андерсон сыграет Лили Джеймс, а ее супруга-музыканта — Себастьян Стэн, снимавшийся у Гиллеспи в байопике о скандальной фигуристке Тоне Хардинг и аналогично игравший мужа героини, отношения с которым были весьма бурными.

Также известно, что небольшую роль исполнит Сет Роген, а именно роль парня, который выкрал и обнародовал интимную видеозапись звездных супругов, спровоцировав тем самым публичный скандал.

Съемки сериала запланированы на весну 2021 года.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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