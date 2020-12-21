Лучшие новогодние фильмы на Рождество и Новый год

Новый год и Рождество - время, которое хочется провести с родными и близкими. А вот какие хорошие фильмы помогут погрузиться вам в атмосферу праздника - узнайте ниже.





Подборка замечательных фильмов, которые идеально подойдут для новогоднего настроения!





Гринч (2018)





Новая версия всем известной сказки о Гринче, который не любил Рождество и своих соседей и решил испортить всем праздник. Но в ней Гринч выглядит не злобным, а милым, а его собачка вообще не оставит равнодушным никого.





Любите Куперов (2015)

Немного сумбурная комедия о членах одной семьи, которые собираются вместе на Рождество. Родители хотят развестись после нескольких десятков лет брака и собирают детей вместе на последнее празднование как одна семья. Но, быть может, еще все можно изменить.





Щелкунчик и четыре королевства (2018)

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам. Девушке придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным королем.





Рождество на двоих (2019)

Кейт - закомплексованная и замкнутая в себе молодая девушка, которая работает переодетым эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неправильные решения. Но её жизнь начинает меняться, когда она знакомится с привлекательным мужчиной по имени Том, который кажется слишком идеальным, чтобы в это поверить.





Необыкновенная история на Рождество (2017)

Молодой писатель Чарльз Диккенс страдает от профессиональных неудач – три его последние книги остались незамеченными. Отвергнутый издателями, юноша решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Ведь на дворе канун Рождества, и настоящие чудеса случаются!





Рождественские хроники (2018)

В канун Рождества брат с сестрой - Кейт и Тедди Пирс - собираются заснять на видео появление Санты. Дерзкий замысел выливается в необыкновенное приключение, о котором дети не могли даже мечтать. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти всеми любимый праздник.





Рождественские хроники 2 (2020)

Кейт Пирс, теперь циничный подросток, недовольна новыми отношениями своей мамы, и во время бегства неожиданно воссоединяется с Санта-Клаусом, когда таинственный озорной эльф-смутьян угрожает навсегда отменить Рождество.





Пара на праздники (2020)

Они не знакомы, но устали проводить отпуск одиночестве. Тогда эти двое решают поддерживать платонические отношения целый год. Только сердцу не прикажешь.



