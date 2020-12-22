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22 декабря 20, 13:04
Трейлер фильма 2020, тебе конец! от Netflix
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Над комедией в псевдодокументальном жанре работали создатели популярного сериала Черное зеркало.
Компания Netflix представила трейлер новой комедии 2020, тебе конец! (Death to 2020). Над фильмом работали создатели фантастического сериала Черное Зеркало Аннабель Джонс и Чарли Брукер.

Картина снята в жанре псевдодокументального кино. Актеры исполнили роли экспертов, политиков и обычных граждан, комментирующих реальные события этого года.

В фильме сыграли Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Джо Кири, а также Лесли Джонс, Кумэйл Нанджиани, Кристин Милиоти и другие. 

Премьера комедии запланирована на 27 декабря.


Источник: https://korrespondent.net/
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