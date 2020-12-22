Трейлер фильма 2020, тебе конец! от Netflix

Компания Netflix представила трейлер новой комедии 2020, тебе конец! (Death to 2020). Над фильмом работали создатели фантастического сериала Черное Зеркало Аннабель Джонс и Чарли Брукер.





Картина снята в жанре псевдодокументального кино. Актеры исполнили роли экспертов, политиков и обычных граждан, комментирующих реальные события этого года.





В фильме сыграли Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Джо Кири, а также Лесли Джонс, Кумэйл Нанджиани, Кристин Милиоти и другие.





Премьера комедии запланирована на 27 декабря.



