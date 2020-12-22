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22 декабря 20, 13:47
Джордж Клуни назвал "ужасной" свою игру в "Бэтмене и Робине"
Джордж Клуни
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Джордж Клуни сожалеет о сыгранном им Бэтмене в фильме "Бэтмен и Робин".
В интервью радиоведущему Говарду Стерну он назвал опыт "ужасным", а просмотр ленты "физически болезненной".

"Это настолько плохо, что физически больно. Листаешь каналы, попадаешь на него и такой: нет, нет, нет". Клуни также отметил, что практически не сталкивался на площадке с Арнольдом Шварценеггером, сыгравшим одного из антагонистов Мистера Фриза: "Мы никогда друг друга не видели… Просто сделал, что сказали".

"Правда заключается в том, что я крайне плох в этом фильме. Акива Голдсман, который впоследствии выиграл "Оскар", написал сценарий. И это паршивый сценарий, он сам вам об этом скажет. Я был паршивым, сам об этом скажу. Джоэл Шумахер, который срежиссировал фильм, тоже бы сказал: "Да, не сработало". Мы все промахнулись", — заключил актёр.

"Бэтмен и Робин" вышел в 1997 году. Проект получил 11 номинаций на "Золотую малину", выиграв одну из них (худшая женская роль второго плана для Алисии Сильверстоун). Фильм считается худшим кинокомиксом всех времён.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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