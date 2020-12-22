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22 декабря 20, 13:52
Возвращение Локи: трейлер сериала с Томом Хиддлстоном
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Студия Marvel опубликовала трейлер сериала "Локи".
Главную роль в нем сыграет Том Хиддлстон, который играл Локи в предыдущих фильмах киновселенной - "Мстители" и "Тор". Также в сериале задействованы актеры Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Софи Ди Мартино и Ричард Грант.

События в сериале будут происходить после истории фильма "Мстители: Завершение". Изменчивый злодей Локи вернется к образу Бога коварства. На этот раз он будет главным персонажем истории.

Срежиссировала проект Кейт Херрон, известна своей работой над сериалом "Половое воспитание".

Выход "Локи" запланирован на весну 2021 года на сервисе Disney+. Известно, что лента будет состоять из 6 эпизодов.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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