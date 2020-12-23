Компания Blumhouse готовит сиквел «Изгоняющего дьявола»

Проектом занимаются те же люди, что воскресили «Хэллоуин» — продюсер Джейсон Блум (и его компания Blumhouse) и режиссер/сценарист Дэвид Гордон Грин. Новый фильм позиционируется как сиквел — не исключено, что, как и в случае с «Хэллоуином», Блум и Грин проигнорируют уже вышедшие сиквелы и снимут прямое продолжение оригинального фильма.





Первый фильм, снятый Уильямом Фридкином по одноименному роману Уильяма Питера Блэтти, вышел в 1973 году и стал классикой жанра. Картина получила два продолжения (в 1977-м и 1990-м), а также приквел, выпущенный в двух версиях (вариант Ренни Харлина вышел в 2004 году, а вариант Пола Шрейдера — в 2005-м).





Детали сюжета сиквела пока что держатся в секрете. Известно, что постановщик оригинального «Изгоняющего дьявола» Фридкин никакого участия в проекте Blumhouse не принимает.



