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23 декабря 20, 13:36
Компания Blumhouse готовит сиквел «Изгоняющего дьявола»
Изгоняющий дьявола
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Вслед за «Хэллоуином» новую жизнь в виде сиквела может обрести еще один классический фильм ужасов — «Изгоняющий дьявола».
Проектом занимаются те же люди, что воскресили «Хэллоуин» — продюсер Джейсон Блум (и его компания Blumhouse) и режиссер/сценарист Дэвид Гордон Грин. Новый фильм позиционируется как сиквел — не исключено, что, как и в случае с «Хэллоуином», Блум и Грин проигнорируют уже вышедшие сиквелы и снимут прямое продолжение оригинального фильма.

Первый фильм, снятый Уильямом Фридкином по одноименному роману Уильяма Питера Блэтти, вышел в 1973 году и стал классикой жанра. Картина получила два продолжения (в 1977-м и 1990-м), а также приквел, выпущенный в двух версиях (вариант Ренни Харлина вышел в 2004 году, а вариант Пола Шрейдера — в 2005-м).

Детали сюжета сиквела пока что держатся в секрете. Известно, что постановщик оригинального «Изгоняющего дьявола» Фридкин никакого участия в проекте Blumhouse не принимает.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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