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23 декабря 20, 13:38
Дата выхода мультфильма "Пой 2"
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Студия Universal обнародовала звездный актерский состав, постер и дату выхода фильма "Пой 2" (Sing 2) - сиквела анимации-мюзикла 2016 года.
Как сообщает collider, режиссерами продолжения выступят авторы оригинального мультфильма Гарт Дженнингс и Кристоф Лурделе.

Роли главных героев в продолжении вновь озвучат Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Тэрон Эджертон и Ник Кролл. К ним присоединились рэпер Фаррелл Уильямс, певица Halsey и лидер группы U2 Боно, а также Бобби Каннавале, Летиция Райт, Эрик Андре и Челси Перетти.

Во второй части коала Бастер Мун и его товарищи выходят за пределы местного театра и отправляются покорять столицу развлечений. Чтобы попасть на сцену, животным нужно договорится с волком Джимми Кристаллом, который является могущественным магнатом в сфере развлечений. Однако он позволит героям выступить только при условии, что Бастер убедит рок-легенду льва Клэя Кэллоуэя выйти из добровольного уединения и принять участие в шоу.

Премьера фильма "Пой 2" запланирована на 22 декабря 2021 года.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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