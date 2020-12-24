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23 декабря 20, 13:40
"Звезды по обмену" с Поляковой и DZIDZIO: о чем лента. ВИДЕО
Звезды по обмену
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В главных ролях появятся артисты Оля Полякова и DZIDZIO (Михаил Хома).
Режиссером киноленты стал Алексей Даруга. Кроме того, в картине снялись и другие популярные актеры такие как Наталья Сумская, Юрий Горбунов, Евфросиния Мельник и другие. Об этом стало известно на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сюжет фильма "Звезды по обмену"

В ленте украинские артисты Оля Полякова и DZIDZIO станут соперниками на сцене. И в один день они неожиданно поменяются телами друг друга.
Чтобы вернуться в свою прежнюю жизнь, им придется пройти несколько испытаний, а также решить проблемы своего оппонента.

Стоит отметить, что премьера фильма запланирована на 2021 год. Она должна была состояться еще в декабре, но на перенос показа повлияла пандемия коронавируса.


Источник: https://kinoafisha.ua/
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