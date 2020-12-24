Сиквел "Первому игроку приготовиться" запущен в производство

Напомним, "Первому игроку приготовиться" вышел на экраны весной 2018-го. Это научно-фантастический экшен-антиутопия, по сюжету которого в мрачном перенаселенном будущем геймеры бегут от неуютной реальности в виртуальный мир под названием "Оазис", чтобы там собрать ключи, разгадать загадки, стать победителем игры и заполучить колоссальное наследие самого создателя "Оазиса".





Режиссером фильма выступил Стивен Спилберг, а роли исполнили Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон и Марк Райлэнс. Помимо увлекательного сюжета "Первому игроку приготовиться" покорил и критиков, и зрителей многочисленными ностальгическими пасхалками и отсылками к культовому кино и музыке 80-х.





Оригинальный роман Клайна был опубликован в 2011 году. А в 2020-м, спустя два года после премьеры экранизации, свет увидело продолжение книги, права на адаптацию которого Warner приобрела еще до публикации.





Пока неизвестно, вернется ли Спилберг в режиссерское кресло или же передаст полномочия другому постановщику, оставив за собой продюсерские функции. Пока что сиквел находится на очень ранней стадии разработки.



