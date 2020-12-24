Марго Робби заявила, что фильм "Барби" удивит всех

Марго Робби и её коллеги из продюсерской компании LuckyChap рассказали о грядущей картине про Барби, главную роль в которой исполнит сама Марго. По словам актрисы и продюсерки, это будет нечто такое, чего никто не ожидал.





"Мы любим, когда что-то смещается влево от центра. Как, например, "Барби". Услышав само это имя, у людей сразу появляются представления вроде: "О, раз её играет Марго, то тут всё понятно”. Но наша цель сделать так: “Чтобы вы ни думали, мы дадим вам нечто совершенно другое — то, чего вы не ожидали", — говорит Робби.





Напомним, что над сценарием фильма поработал режиссёр Ноа Баумбак, а постановщицей выступит Грета Гервиг.



