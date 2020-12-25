Netflix в США удалил из сайта все фильмы с Джонни Деппом

В американской библиотеке Netflix не обнаружено ни одного фильма, в которых сыграл голливудский актер Джонни Депп, сообщило издание The Geekbuzz.





Как сообщается, этому может быть два объяснения: либо произошло простое совпадение и компания занялась обновлением контента, либо таким образом Netflix отреагировал на проигрыш актером суда о клевете, согласно решению которого, утверждения издания The Sun, назвавшего Деппа "человеком, избивавшим жену", соответствуют действительности.





Отметим, что на данный момент фильмов с Деппом в американской библиотеке компании нет.



