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25 декабря 20, 12:53
Netflix в США удалил из сайта все фильмы с Джонни Деппом
Джонни Депп
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Есть вероятность, что компания таким образом отреагировала на обвинения актера в насилии в отношении его бывшей супруги.
В американской библиотеке Netflix не обнаружено ни одного фильма, в которых сыграл голливудский актер Джонни Депп, сообщило издание The Geekbuzz.

Как сообщается, этому может быть два объяснения: либо произошло простое совпадение и компания занялась обновлением контента, либо таким образом Netflix отреагировал на проигрыш актером суда о клевете, согласно решению которого, утверждения издания The Sun, назвавшего Деппа "человеком, избивавшим жену", соответствуют действительности.

Отметим, что на данный момент фильмов с Деппом в американской библиотеке компании нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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